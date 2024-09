Confcommercio Messina, si punta sull'unione tra professionisti per la crescita della città

Nella sede di Confcommercio Messina, su iniziativa di Francesco La Fauci, si è tenuta la 1^ riunione tra varie espressioni professionali della città per la costituzione della Confcommercio professioni Messina. La riunione si è basata sulla necessità di aggregare variegati professionisti per coordinare un gruppo di lavoro indirizzato a sostenere nei vari campi sia la crescita della città che degli stessi partecipanti. L’attuale prospettiva di crescita messinese e siciliana rappresenta una opportunità unica per associare un team di professionisti nei vari settori che si senta integrato nel tessuto creativo della città con il convincimento di poterne diventare protagonisti godendo di un sistema di servizi a sostegno degli associati e delle attività professionali esercitate. Alla presenza del presidente di Confcommercio Messina Carmelo Picciotto sono state analizzate la situazione economica locale e regionale e le prossime ricadute sulla crescita futura. È emerso un convincimento comune sulla necessità di una aggregazione di associati che meglio consentirà di affrontare le imminenti sfide delle opere infrastrutturali che vedranno a breve Messina palcoscenico al centro dell’interesse mondiale. I numerosi presenti hanno riconvocato un imminente incontro per giorno 18 settembre per la fase costituente e per la stesura di un cronoprogramma finalizzato ad un celere avvio delle attività associative