A Novara di Sicilia un prezioso eliporto: si apre il cantiere

L’attesa realizzazione dell’eliporto in contrada Piano Stretto registra i primi e sostanziali passi in avanti con l’avvio dei lavori annunciati ieri dall’Amministrazione Bertolami. L’area collocata a ridosso della strada che porta in direzione del Comune di Fondachelli Fantina, un tempo asservita a galoppatoio per la sua conformazione in terra battuta e ghiaia, nel giro di pochi mesi sarà pronta e a norma per ospitare un’elisuperficie in grado di fare atterrare e ripartire i mezzi di soccorso che via aerea accorceranno - e non poco - i tempi d’attesa lungo la catena del soccorso. Lavori che sono stati appaltati poco prima dell’inizio della stagione estiva, dopo il finanziamento europeo (Pnrr) che l’ente locale ha ottenuto per una somma pari a 300 mila euro.

Un nuovo cantiere, insieme a tanti altri che attualmente sono stati allestiti lungo il territorio comunale, che arricchirà il numero dei servizi in favore degli abitanti del borgo novarese, reso possibile grazie all’attività dell’esecutivo e degli uffici comunali.

«L’iniziativa che rientrava nei finanziamenti Pnrr per il potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità – recita la nota dell’Amministrazione comunale – era destinata ai comuni delle aree interne e mirava a creare nuovi servizi e infrastrutture (o migliorare quelli esistenti) attraverso un aumento della qualità dell’offerta, agevolando la soluzione di problemi legati all’esclusione e alla marginalità sociale». E l’ente non ha nascosto la soddisfazione e l’entusiasmo per quanto ottenuto: «Per il nostro territorio, il sogno di realizzare una nuova infrastruttura come l’eliporto diventerà presto realtà e sarà un importante passo in avanti sulla strada del risparmio di tempo, indicatore privilegiato per l'efficienza della catena del soccorso», si evidenzia nella nota ufficiale.

Infine, anche il primo cittadino Gino Bertolami ha sottolineato l’importanza dell’opera: «Nonostante le difficoltà e i disagi avuti in passato, adesso godremo di un altro fondamentale servizio in favore della comunità per limitare e non poco i problemi derivanti da casi di estrema urgenza».