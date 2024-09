Skipper in panne fra le onde: salvato da due giovani a Santa Teresa di Riva

Una distrazione o un manovra errata lo hanno fatto finire in acqua dove non poteva contare su nessun aiuto, ma fortunatamente c’era chi ha assistito alla scena ed è intervenuto tempestivamente, evitando che la situazione si complicasse. Provvidenziale intervento di due giovani a Santa Teresa di Riva, che hanno salvato un uomo rimasto in mare in balia delle onde e del vento. Il malcapitato, suo malgrado protagonista della vicenda, durante il pomeriggio stava navigando in direzione sud a bordo di un catamarano a vela, dopo essere salpato dall’estremità nord del paese, e si trovava all’altezza del quartiere Borgo Marino, quando improvvisamente ha perso il controllo dell'imbarcazione che si è ribaltata, anche a causa del forte vento di maestrale che imperversava sulla costa. Lo skipper è scivolato in acqua e si è aggrappato allo scafo, provando probabilmente a raggiungere la riva distante però oltre 150 metri oppure a riposizionare il catamarano, operazione quest’ultima impossibile considerato il peso del natante, rimanendo dunque in acqua in attesa di soluzioni.