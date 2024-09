Pioggia a Messina, lesione all'asfalto sul viale Boccetta e la via Don Blasco si trasforma in laguna

Il forte temporale ha portato disagi prevedibili in giornate di pioggia intensa, ma anche situazioni inattese, come quella che si è verificata sul viale Boccetta dove l’asfalto è stato gravemente lesionato. Proprio al centro della carreggiata, in direzione mare, all’altezza della Fontana Arena, il manto stradale si è improvvisamente spaccato in più parti. Sono intervenuti i carabinieri e gli agenti della Polizia municipale che hanno transennato quella porzione di corsia per evitare il passaggio di auto e camion e per consentire ai tecnici del Comune di intervenire. La lesione deriverebbe dall’infiltrazione di acqua piovana a bordo strada, vicino ad un albero con l’asfalto di quell’area che si è sollevato di parecchie decine di centimetri. Poi qualche tubazione si sarà rotta e l’effetto è stato quello di spaccare l’asfalto. Si tratta comunque di ipotesi in attesa che si completino gli interventi dei tecnici comunali e dell’Amam. In quel tratto la corsia è stata ridotta ma la strada non è stata chiusa al transito. A segnalare il problema sono stati alcuni passanti. Il viale Boccetta era stato riasfaltato appena qualche mese fa, in primavera erano stati effettuati interventi di riqualificazione del manto stradale, interventi che avevano rifatto il look l’importante arteria.