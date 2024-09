Provincia di Messina, viabilità sulle strade dei Nebrodi: partono i lavori da 130.000 euro

Un piano di lavori per 130.000 euro per manutenzione straordinaria, consolidamento del piano viabile, opere di raccolta acque, protezione laterale e segnaletica lungo le strade provinciali dei Nebrodi.

Ad approvarlo è stata la III direzione viabilità metropolitana della Città metropolitana di Messina che ha dato il via libera al progetto esecutivo redatto dal geometra Ferdinando Pullella.

Si tratta, in particolare, di quattordici interventi previsti su altrettante arterie provinciali nell’area nebroidea, infrastrutture principali e, spesso, uniche vie di transito tra i comuni interni e per il collegamento con i centri ed i principali snodi dei trasporti sulla costa.

Nel dettaglio saranno interessate dai lavori le Provinciali 145/dir di Matini, 145 Limari e 146/a di Ponte Naso nel comune di Sinagra; la 155/b di Bufana e 155/c bivio Sceti in territorio di San Salvatore di Fitalia; la 135c di Gioiosa Marea e la 136 a Raccuja; la Sp 140 a Sant’Angelo di Brolo e 149 di Malò a Naso; la 161bis di Ferretta a Sant’Agata Militello; le 161 e 161/a tra Alcara Li Fusi e Longi; la Spa 52 di Serro e 144 di Sellica nel comune di Ficarra.

Gli interventi riguarderanno quindi il rifacimento del piano viabile e della segnaletica orizzontale e verticale, la posa in opera di nuove barriere di sicurezza, in alcune zone totalmente assenti, la costruzione di cunette a margine strada per lo smaltimento delle acque piovane, la sostituzione delle scarpate erose con gabbionate a valle.