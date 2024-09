Messina, Uiltrasporti: "Aperture dal CAS, prove di dialogo"

CAS (Consorzio Autostrade Siciliane). Dopo la dichiarazione dello stato di agitazione di tutto il personale, la Uiltrasporti ha avviato la seconda fase delle procedure di raffreddamento, chiedendo il tentativo obbligatorio di conciliazione in Prefettura, tenutosi oggi alle 11. Presenti all’incontro per la uiltrasporti il Segretario Generale Nino Di Mento, il Segretario provinciale di settore Angelo Passari, la RSA Natale Bonsignore, per il CAS il Direttore Generale Dott. Fazio Calogero ed il Dott. Ietto Carmelo, sotto la supervisione del Vice Capo di Gabinetto Dott. Gambadauro. Abbiamo ribadito in Prefettura spiegano i sindacalisti, le enormi problematiche incentrate innannzi tutto sulla cronica carenza di personale che si registra in tutti i settori, cominciando sull’adeguamento orario del personale partime dei 105 lavoratori con rettifica del contratto delle ore come da regolamento organico vigente al cas, la definizione della parte economica dell’accordo di secondo livello dall’anno 2023, l’apertura della trattativa per l’anno 2024, mancata discussione della pianta organica relativa alla riqualificazione del personale, sospensione da parte del consorzio delle assunzioni a seguito di concorso bandito, chiusura improvvisa dei punti blu nei mesi estivi con conseguenti disagi per l’utenza ed infine ma non per ultimo registriamo una situazione critica di alcuni servizi essenziali quali il Centro Radio e sicurezza al traffico con personale insufficiente per coprire anche la turnazione base. Il Direttore Generale del CAS ha immediatamente risposto consolidando la presa d’atto dell’annosa carenza cronica di personale sottolineata dalla Uiltrasporti in tutti I reparti, per tale mancanza di personale, lo stesso ha dato rassicurazione dello scorrimento immediato della graduatoria per le assunzioni di contratti part-time al 25% a tempo indeterminato, avendo già pronta la Delibera.