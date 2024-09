Eolie, la caccia al coniglio diventa un caso sull’isola di Salina

Il Comune di Malfa insorge contro il divieto di caccia faunistico venatorio imposto dal Piano regionale venatorio. Un piano che, evidenzia in una nota l’amministrazione guidata dalla sindaca Clara Rametta, «motivato dalla necessità di proteggere alcune specie, non tiene conto dell’impatto devastante che la proliferazione incontrollata di altre, come il coniglio, sta avendo sul territorio». Una tematica fortemente sentita anche dalle altre due amministrazioni dell’isola di Salina che, inascoltate dalla Regione, chiedono, da anni, insieme a Malfa e agli agricoltori locali, che il Piano venga rivisto e che sia autorizzata la caccia selettiva al coniglio sull’isola.

A Salina, infatti, si assiste ad una proliferazione del coniglio selvatico e questo sta compromettendo seriamente le attività agricole: in particolare, le coltivazioni vinicole, tra cui le rinomate uve malvasia, subiscono danni, ingenti, per l’azione di questi animali, che si sono moltiplicati in assenza di misure di contenimento. Tra l’altro, la caccia al coniglio, storicamente praticata a Salina, ha rappresentato, in passato, non solo un mezzo di sussistenza per gli abitanti, ma anche un’importante attività legata alla cultura e alla tradizione locale.

«Gli agricoltori – sottolinea la sindaca Rametta – stanno assistendo alla distruzione del loro lavoro e la reintroduzione della caccia al coniglio sull’isola, non è solo una misura necessaria per proteggere le colture, ma anche un modo per recuperare un’antica pratica che fa parte della nostra identità: il suo ripristino rappresenterebbe un ritorno a una tradizione che, per generazioni, ha aiutato gli abitanti a gestire la fauna selvatica in modo sostenibile».

Per questi motivi il Comune di Malfa chiede un provvedimento derogatorio, immediato, che già da quest’anno consenta la caccia selettiva al coniglio selvatico.