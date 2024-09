Cade da un ponteggio a Palermo, operaio messinese di 35 anni in fin di vita

Un operaio messinese è rimasto gravemente ferito per il cedimento di un ponteggio in un cantiere di via Ugo La Malfa, a Palermo, ed è stato soccorso dai sanitari del 118. Sono intervenuti i tecnici dell’Asp e gli agenti della polizia, che indagano sull’accaduto. L'uomo, di 35 anni, M.A. (originario di Faro Superiore) è ricoverato in coma a Villa Sofia, dove è stato trasportato con un'ambulanza del 118. Secondo una prima ricostruzione, stava eseguendo dei lavori di ristrutturazione in un immobile in disuso, quando è caduto da un’altezza di circa 4 metri, sbattendo violentemente la testa.