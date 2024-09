Milazzo, si sveglia per gli schiamazzi sotto casa e spara un colpo di pistola: scatta la denuncia

I carabinieri della locale Compagnia hanno avviato accertamenti per fare luce su uno strano quanto inquietante episodio avvenuto nella notte tra sabato e domenica in pieno centro cittadino.

Poco dopo l’una un 40enne residente in via Risorgimento in un agglomerato di case a due passi dall’istituto tecnologico “Majorana” di via Tremonti, avrebbe esploso un colpo di pistola in aria dal balcone della propria abitazione con l’intento di far allontanare dei ragazzini che, nel cuore della notte parlavano a voce alta, disturbando il suo sonno. I ragazzini, avvertito il fragore dello sparo, e forse l’urlo dell’uomo, si sono nascosti impauriti dietro le auto in sosta e dopo essersi allontanati, hanno riferito quanto accaduto ai genitori. E alcune famiglie superato lo choc per quanto accaduto, hanno deciso ovviamente di denunciare l’episodio alla Compagnia dei carabinieri di Milazzo. L’uomo è stato interrogato dai militari. Sentite anche altre persone, visto che lo sparo sarebbe stato avvertito anche da alcuni residenti della zona, svegliati di soprassalto, i quali inizialmente non si sono resi conto di quanto stava accadendo.