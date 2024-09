Messina, piove dentro al PalaTracuzzi! Chiuso almeno due settimane

Sembra non avere fortuna il PalaTracuzzi. L’impianto di via Rocca Guelfonia, sottoposto ad un lungo maquillage lo scorso inverno, alle prime piogge ha mostrato il suo lato fragile. È tornato infatti a piovere all’interno della struttura che dovrà essere interessata da ulteriori lavori di manutenzione straordinaria. Uno di questi riguarda proprio la metà del tetto che non era stata trattata in occasione dei lavori dello scorso anno. La struttura potrebbe tornare fruibile a fine settembre.

«Il vento ha spostato le lamiere delle grondaie, alcune caditoie erano otturate dagli aghi dei pini e così si è verificata l‘infiltrazione d’acqua – ha spiegato l’assessore Massimo Finocchiaro – L’azienda vincitrice dell’appalto ha già effettuato un sopralluogo questa mattina e domani anticiperà i lavori di ripristino del tetto. Si è preferito anticiparlo a questo mese, vista la situazione, piuttosto che programmarlo per novembre o dicembre quando ci saranno i campionati. Capisco le difficoltà ma dalla relazione del dirigente non si poteva fare diversamente».