Messina, cambio al comando provinciale della Guardia di Finanza: arriva Girolamo Franchetti

Cerimonia di avvicendamento oggi alla caserma "Stefano Cotugno" nella carica di comandante provinciale di Messina tra il colonnello Gerardo Mastrodomenico e il colonnello Girolamo Franchetti, alla presenza del comandante Regionale Sicilia della Guardia di Finanza, il generale. Roberto Manna e delle autorità civili, militari e religiose cittadine. Presenti alla cerimonia anche i comandanti di reparto, ufficiali, ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri dei diversi reparti messinesi ed una rappresentanza dell'Associazione nazionale finanzieri d'Italia.

Il colonnello Gerardo Mastrodomenico dopo cinque anni al vertice delle Fiamme Gialle Messinesi, caratterizzati da intensi impegni per il Corpo, andrà a frequentare un corso di alta specializzazione presso l’istituto Alti studi per la difesa, il più alto istituto di formazione interforze della Difesa italiana. Sotto la sua direzione, sono stati ottenuti numerosi ed importanti risultati nei principali comparti d'interesse istituzionale, quali il contrasto all'evasione fiscale, la lotta alla criminalità organizzata, la scoperta di indebite compensazioni di crediti d'imposta e la lotta al traffico di sostanze stupefacenti.

Nel suo discorso di commiato, Mastrodomenico ha enunciato la sua soddisfazione per aver ricoperto un così prestigioso e delicato incarico nell’articolata realtà socio-economica della provincia messinese, in perfetta sintonia e sinergia con le altre Forze di polizia, con le autorità giudiziarie e le agenzie fiscali, accomunate dalla responsabilità di garantire la sicurezza nella provincia peloritana e dalla sinergica strategia di contrastare, con determinazione, ogni forma di illegalità, vieppiù economica, a favore dell’imprenditoria sana della provincia e dell’intera collettività messinese.

Parimenti, l'ufficiale ha rivolto un sentito ringraziamento ai tutti i finanzieri del Comando provinciale e dei reparti dipendenti che, con spirito di sacrificio, competenze e dedizione, hanno permesso il conseguimento di importanti risultati di servizio nelle innumerevoli attività investigative di polizia economica e finanziaria, non mancando di esprimere profonda gratitudine ai finanzieri in congedo, custodi dei valori e delle tradizioni della Guardia di Finanza.