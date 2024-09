L'esondazione a Lourdes, il racconto della messinese Ester Garufi: ore difficili, ma la fede resta forte

Momenti di panico a Lourdes dove l’esondazione del fiume Gave ha raggiunto la parte bassa della città, proprio in quella zona dove si trova il Santuario mariano con la grotta di Massabielle e le varie strutture ricettive e commerciali collegate, creando non pochi disagi al sito che è una delle mete, soprattutto in questo periodo, più attrattive, con la presenza di migliaia di pellegrini provenienti da tutto il mondo. Sebbene non siano stati registrati danni a persone e strutture, sono stati chiusi in via precauzionale due ponti con diverse strade, non sicure per chi transita a piedi o a bordo dei veicoli.

«Da ieri mattina sono a lavoro squadre di operatori per liberare gli accessi del santuario anche se ancora sia la grotta che le piscine sono chiuse»: a raccontare l’accaduto una coppia che vive nella cittadina francese, Gaetano Pepe e Ester Garufi, lui salernitano di Nocera Inferiore, operante nel settore alberghiero, lei messinese di Spadafora, traduttrice. «Quella della scorsa notte è stata la terza esondazione del Gave che abbiamo vissuto: la prima è stata nel 2012, la seconda nel giugno 2013», racconta Gaetano precisando che «quest’ultima, per fortuna, non ha causato danni ingenti come invece era accaduto in passato».