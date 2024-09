Le isole ecologiche h24 e automatiche a Messina, si parte da via Salandra

Da quando, poco più di un anno fa, fu deciso che lo sconto sul tributo della Tari per aver conferito nelle isole ecologiche non dovesse essere più riconosciuto vista l’estensione a tutta la città dl porta a porta, i centri di raccolta hanno avuto una riduzione dell’80% rispetto al periodo precedente. Effetto dello stimolo economico venuto a mancare ma questo non vuol dire che le isole ecologiche abbiano perso la loro utilità. Anzi si stanno evolvendo.

Messina ha ottenuto un finanziamento, attraverso la Srr Area Metropolitana, per la realizzazione di 4 nuovi centri di raccolta di materiale differenziato. La somma destinata alla città (ma anche altri comuni hanno usufruito della stessa misura in provincia) è di 1,8 milioni di euro.

Per tutte e quattro le nuove isole ecologiche l’intervento prevede la automazione dell’attività, in maniera tale da rendere utilizzabile h24 lo spazio. Gli utenti saranno dotati di una tessera di riconoscimento legata alla loro posizione Tari. Con questa entreranno nell’isola e attiveranno le postazioni dove viene raccolto il materiale che stanno conferendo. Questo a qualunque del giorno. La prima delle 4 isole che dovrebbe essere realizzata è quella che sorgerà al via Maregrosso accanto all’autoparco di Messina Servizi. Dopo la gara d’appalto, due le aziende incaricate e a cui sono già stati consegnati i lavori, per un totale di 365mila euro. A marzo l’opera dovrebbe essere consegnata. Gli altri 3 interventi sono previsti, sempre ex novo, a Pace e poi a Pistunina e Spartà, invece ci sarà una trasformazione di una parte delle attuali isole che saranno rese automatizzate e h24 in una loro porzione. Stesso discorso a Gravitelli, ma in questo caso, con fondi di Messina Servizi.