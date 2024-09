Rassegna stampa 07-09-2024 edizione Messina

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizione Messina-Sicilia, a cura di Giuseppe Mercurio. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi:

MESSINA

- Messina: acqua dai 4 nuovi pozzi, solo per usi igienico-sanitari in attesa dell'ok dell'Asp

- Alessandro Giuli, il neoministro della Cultura che vuole portare il MaXXI a Messina

- Messina, gli assessori dovranno restituire parte delle indennità ricevute

- Messina, scarcerato l'ergastolano che uccise Angelo Alibrandi. Il figlio Nino: "Incredulità e rabbia"

PONTE STRETTO

- Va avanti il monitoraggio ambientale della motobarca “Elettra” nei fondali dello Stretto di Messina

- Società “Stretto di Messina”: la Calabria si allontana? «A un ritmo inferiore a un millimetro l’anno»

In provincia

- La morte della piccola Beatrice, condannati quattro medici dell’ospedale di Taormina

- La “mafia dei pascoli” c’era eccome: le 65 condanne decise in appello del maxiprocesso Nebrodi

- Bisarca in fiamme: la galleria Calavà sull’A20 Messina-Palermo chiusa per un paio di mesi

- Festa della Madonna del Tindari: migliaia di fedeli e rivoluzione viaria