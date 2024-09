Messina2 ancora a secco, centinaia di residenti senz'acqua. Amam al lavoro per risolvere il problema

Forse una bolla d'aria, forse questione di pressione. Fatto sta che nei serbatoi di Messina2 l'acqua continua a non arrivare e l'Amam non ha ancora trovato la causa del problema. Nei condomini del complesso si va avanti con le autobotti, che ovviamente non riescono a soddisfare il fabbisogno dei residenti. L'approvvigionamento idrico della zona dipende dal Montesanto e non è la prima volta che, dopo il distacco dell'erogazione per via dei lavori di riparazione alla condotta, la situazione stentasse a tornare alla normalità.

Rassicurazioni sul fatto che i tecnici si stiano occupando della questione arrivano anche dall'assessore Minutoli che sottolinea come i cittadini "non siano soli".