Festa della Madonna del Tindari: migliaia di fedeli e rivoluzione viaria

La grande festa del Tindari, l’appuntamento religioso di maggior richiamo della Diocesi di Patti, è pronta ad essere celebrata in tutta la sua spiritualità, ricreando puntualmente uno scenario di forte aggregazione sociale. Tanti i pellegrini, forse non più quelli di una volta, che giungono sul colle sacro per rendere omaggio alla Madonna Bruna, al cui culto sono legate diverse leggende, come quella della bambina che cadde dalla finestra dell’antico Santuario finendo in mare dopo un volo di 268 metri. Le suppliche della madre alla Vergine Nera vennero accolte e la bimba fu ritrovata su una lingua di terra “miracolosamente” formatasi là dove sorgono oggi i laghetti di Marinello. Per “credo” o per il piacere di partecipare all’evento che ha per sfondo uno dei luoghi più suggestivi, ogni anno una moltitudine di persone fa tappa al Santuario Mariano, al centro di un ricco programma fatto di processioni, celebrazioni eucaristiche, rassegne corali di musica sacra e giochi pirotecnici.

Al fine di garantire l’ordinato e sicuro svolgimento della manifestazione, dal tavolo tecnico con il Commissariato di polizia di Patti e il neo comandante di Polizia locale, Antonino Scaffidi Lallaro, sono emersi gli specifici accorgimenti in tema di viabilità. Dalle 14 di oggi e fino all’1 di domani, il transito dei veicoli verso Tindari sulla Statale 113 si svolgerà a senso unico in direzione Messina, nel tratto compreso tra il bivio per Mongiove e quello per Oliveri. Chi proviene in autostrada dal lato Messina, per raggiungere il colle sacro dovrà necessariamente uscire al casello di Patti. Dalle 15, all’altezza del bivio Statale 113 e Provinciale 108 (bivio cimitero di Scala) il transito delle autovetture verrà deviato, a senso unico, in direzione Scala-Ss. 113/bivio Locanda. Nel tratto della Statale 113 del bivio Mongiove, all’altezza dell’ingresso del posteggio sterrato, è stato disposto il divieto di sosta ambo i lati, con rimozione forzata. Mentre dal km 67+100 al km 65+100 la sosta è vietata solo lato mare. Dalle 7.30, di stamattina fino al termine dei festeggiamenti è disposto il divieto di accesso alla Ztl di via Monsignor Pullano a tutti i veicoli, compresi quelli muniti di pass, eccetto mezzi di pronto intervento. Il servizio bus navetta dal parcheggio “Locanda 2” a quello “degli Ulivi” sarà intensificato, prevedendo per i diversamente abili mezzi appositamente predisposti.