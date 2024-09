Fede e tradizione a Tindari: il pellegrinaggio della Madonna attira migliaia di devoti

Tantissimi i fedeli giunti da ogni angolo della provincia di Messina per rendere omaggio alla Madonna del Tindari, molti dei quali dopo un lungo pellegrinaggio. Il simulacro, uscito alle 19 dalla Basilica cattedrale, è stato portato in processione lungo la via Monsignor Pullano fino all’area verde Papa Giovanni II, istituita in seguito alla visita del Pontefice nel 1988 negli stessi spazi in cui il Santo Padre celebrò la messa.

Al rientro la celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo di Patti, monsignor Guglielmo Giombanco. Alle 11 di domani, invece, il solenne pontificale verrà presieduto dal cardinale Francesco Montenegro, arcivescovo emerito di Agrigento e amministratore apostolico dell’Eparchìa di Piana degli Albanesi, con l’offerta della lampada votiva da parte del Comune di Gioiosa Marea. In programma alle 20 la rassegna corale Mariana organizzata dalla “Chorus Inside Sicilia”.