Villafranca, torna fruibile il tratto di spiaggia dove era stato rinvenuto un ordigno bellico

Liberato e tornato fruibile il tratto di spiaggia di Villafranca interessato nei giorni scorsi dalla presenza di un ordigno bellico nel fondale marino. Le operazioni di rimozione e bonifica sono state eseguite dal Nucleo Sdai (Sminamento difesa anti mezzi insidiosi) di Augusta, con il supporto del personale dell'area tecnico-manutentiva del Comune e delle forze dell'ordine, a cui il sindaco Giuseppe Cavallaro ha rivolto un sentito ringraziamento. L'ordigno era staro ritrovato nei giorni scorsi nello specchio d'acqua antistante la via Zizzo. È stato quindi portato via e fatto brillare in sicurezza nel torrente Gallo di Villafranca. L'area, interdetta all'utenza e alle attività marine su disposizione della Capitaneria di Porto di Milazzo, è tornata quindi pienamente fruibile. Si tratta del secondo ordigno emerso in spiaggia nel corso di questa estate.