Torna MoveMe, nuovo abbonamento per i mezzi Atm a 50 euro

Dopo il successo della prima “edizione” è pronta per essere lanciata la seconda campagna di sottoscrizione di MoveMe. Gli abbonamenti per l’utilizzo di tutti mezzi di Atm ad un prezzo “sociale” e incentivante all’uso del mezzo pubblico potrebbero essere sottoscritti fra una decina di giorni. Ma oggi la Giunta Basile approverà la delibera con la quale viene approvato il piano economico delle seconda campagna. Dovrebbero essere poco meno di 2 i milioni stanziati e questa volta non saranno fondi europei ma economie del contratto di servizio. Secondo indiscrezioni la tessera annuale MoveMe dovrebbe costare 50 euro. L’anno scorso il valore era di 20 euro e furono 28mila i sottoscrittori della promozione per molti scaduti quest’estate.