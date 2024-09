Rassegna stampa 06-09-2024 edizione Messina

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizione Messina-Sicilia, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

MESSINA

-Real Cittadella a Messina, il progetto più atteso

In città

-Messina, le tre questioni del bypass delle polemiche (ore 13)

-Messina, aree di interscambio in volata: lavori anche sul viale Giostra

-Restauri al Duomo di Messina, il prezioso paliotto era in pessimo stato

-Istituti Comprensivi a Messina, per chi suona la campanella

In provincia

-Polizia locale soppressa a Taormina: “Scelta antidemocratica”

-Plesso destinato a servizi Asp, interrogativi e rischio paralisi a Milazzo