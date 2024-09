Plesso destinato a servizi Asp, interrogativi e rischio paralisi a Milazzo

Quando avranno inizio i lavori annunciati dall’Asp nell’ex scuola di via Impallomeni che il Comune ha messo a disposizione dell’Azienda sanitaria messinese con un comodato ventennale, per la realizzazione di quella che è stata definita la “Casa della salute”?

A chiederlo le forze politiche al manager Cuccì, dopo che nei mesi scorsi era stata data la notizia che l’apertura del cantiere sarebbe stata rapida e all’interno della struttura si sarebbero realizzati , accanto al Consultorio familiare, i servizi di Medicina territoriale, il Pte 118 e la Radiologia territoriale (esame ecografia tiroide, Moc e mammografia e Serd). Un immobile insomma che dovrebbe costituire – nelle intenzioni del Comune e dell’Asp – assieme ai locali contigui che accolgono in atto il centro vaccinazioni e la guardia medica e al palazzo ex Inam, che si trova sempre in via Impallomeni e che pure è al centro di lavori di manutenzione straordinaria, il “polo sanitario” della città». Un intervento importante grazie alle risorse che sono state messe a disposizione dal Pnrr, quasi 4 milioni di euro. Si spera che non siano sorti intoppi come qualcuno paventa e quindi opportuna appare una presa di posizione da parte dello stesso commissario dell’Asp. Si vuole evitare insomma il rischio che accada quello che è avvenuto con il vecchio ospedale di Vaccarella, destinato a rimanere nell’attuale stato di degrado.