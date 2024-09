Minacce e aggressioni per avere l'acqua in uno stabilimento balneare nel Messinese: due arresti

Agenti della Squadra Mobile della Questura di Messina e del commissariato di Milazzo hanno dato esecuzione alla misura cautelare degli arresti domiciliari, adottata con ordinanza del gip del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, su proposta di quella Procura della Repubblica, a carico di due soggetti, gravemente indiziati per aver aggredito fisicamente e verbalmente amministratori di un comune della fascia tirrenica , cagionando l’interruzione della fornitura di acqua potabile secondo l’ordine determinato dalle Autorità; fatti per i quali sono stati contestati i reati di violenza e minaccia a pubblico ufficiale e interruzione di un pubblico servizio.

In un crescendo di gesti intimidatori, i pubblici ufficiali, che inizialmente si erano frapposti, sono stati apertamente minacciati ed aggrediti; tra gli aggressori, uno in particolare ha anche speso la propria caratura criminale di appartenenza a noto clan mafioso messinese. Gli sviluppi investigativi, coordinati dal Procuratore della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto Giusppe Verzera, hanno consentito di accertare che in una escalation di condotte gli amministratori, pressati dalle gravi minacce ricevute, avevano sospeso il rifornimento in corso e dirottato l’autobotte allo stabilimento balneare per garantire la fornitura d’acqua, imposta con la forza delle intimidazioni, scavalcando il legittimo ordine predisposto dalle autorità.

La Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto ha richiesto un provvedimento restrittivo al gip che ha condiviso il quadro probatorio prospettato ed ha applicato la misura della custodia cautelare degli arresti domiciliari nei confronti degli indagati, uno dei quali in un primo momento si era reso irreperibile. È stato arrestato nella tarda serata di ieri dopo intense ricerche da parte degli investigatori della Squadra Mobile e del Commissariato di di Milazzo.