Messina, spaccio a Fondo Fucile, 9 condanne. I NOMI

Ecco il dettaglio delle richieste formulate a suo tempo

Placido “Dino” Arena 18 anni di reclusione (assoluzione dal capo d’imputazione 2); la compagna Valentina Fenghi 9 anni e 8 mesi con esclusione del ruolo di “promotore”; Gianluca Fenghi 10 anni (assoluzione dai capi d’imputazione 19 e 61) ; Fabio Fenghi 12 anni, tenuto conto della recidiva che è contestata dall’accusa; Saverio Scudellà 8 anni e 8 mesi (assoluzione dal capo d’imputazione 2); Antonia Fenghi detta “Cristina”, applicazione del comma V per “lieve entità”, quindi 2 anni e 2.800 euro di multa (assoluzione dal capo d’imputazione 1 con la formula “per non avere commesso il fatto”); Esmeralda Giletto, applicazione del comma V per “lieve entità”, quindi un anno e 4 mesi più 2.000 euro di multa (assoluzione dai capi d’imputazione 1 e 8 con la formula “per non avere commesso il fatto”).

Gli imputati sono assistiti in questo procedimento dagli avvocati Salvatore Silvestro, Andrea Calderone, Domenico Andrè e Fabrizio Ferraro.

L’attività investigativa, che ha trovato la sua conclusione con un blitz nel dicembre 2023, trae origine da approfondimenti effettuati dalla Squadra mobile attraverso perquisizioni in alcuni locali e abitazioni dei rioni di Mangialupi, Villaggio Aldisio e Fondo Fucile. Gli agenti avevano portato alla luce e requisito droga, munizioni e un’arma. Al centro i componenti di un nucleo familiare, gli Arena-Fenghi, che avevano la disponibilità esclusiva dei luoghi in cui era nascosto il materiale sottoposto a sequestro.

Furono avviate indagini incentrate prevalentemente su servizi tecnici d’intercettazione e videosorveglianza sui componenti della famiglia. Sin da subito «le evidenze investigative hanno restituito chiari elementi circa l’esistenza di una compagine delinquenziale attiva nel traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, principalmente del tipo marijuana e cocaina nel rione di Fondo Fucile».

Il «capo promotore» Placido Arena, che nella gestione delle attività illecite si avvaleva della collaborazione della compagna Valentina Fenghi e di alcuni parenti. Il periodo preso in esame riguarda l’arco di tempo compreso tra il novembre 2019 e l’agosto 2020 (quindi in epoca Covid): furono riscontrate parecchie cessioni di sostanze stupefacenti, anche di rilevante quantità, e la gestione da parte del gruppo di una fittissima rete di spaccio al minuto.

Un esempio. Il 25 gennaio 2020, alle 19.25, Valentina Fenghi telefona al marito e gli chiede di portarle le scarpe: «Sei nel tuo mondo!... passa e prendimi le scarpe vaia, ciao!». Si tratta di «un riferimento chiaramente cifrato», tanto che Arena inizialmente non capisce: «Ma dove devo passare a prendere le scarpe?». Per gli investigatori, la droga «era terminata». Alle 19.46, Arena rincasa «con una busta di cellophane», senza alcun logo di un negozio di scarpe.