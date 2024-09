Real Cittadella a Messina, il progetto più atteso

Recuperare il tempo perso è impossibile, ma far sì che il percorso avviato non subisca più interruzioni e arrivi al suo traguardo finale, questo è d’obbligo. La Real Cittadella attende da troppi decenni la sua valorizzazione, così come la Zona falcata, di cui la fortezza del XVII secolo è il simbolo, agogna piani di rigenerazione urbana rimasti finora soltanto sulla carta. Si sono perduti, di fatto, altri due anni – e non per colpa dell’Ente chiamato a progettarne il restauro, cioè la Soprintendenza ai Beni culturali di Messina –, addirittura per l’impossibilità dei professionisti che nel 2022 hanno vinto la gara per i progetti di fattibilità, definitivo ed esecutivo, di accedere ai luoghi. Purtroppo, l’Autorità di sistema portuale dello Stretto, che negli anni ha realizzato anche importanti interventi di bonifica, demolendo nella Falce veri e propri ecomostri, è rimasta quasi “paralizzata” negli ultimi tempi, prima di procedere allo sgombero dei locali della Real Cittadella occupati per l’ennesima volta da abusivi.