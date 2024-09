Messina, il sindaco Basile: "Stupisce la proroga del commissario al Vittorio Emanuele, perché non il CdA?"

«Apprendo non solo con rammarico, ma anche con stupore che esiste un decreto che proroga forse per la terza o addirittura quarta volta il ruolo del commissario straordinario dell’Ente Teatro Vittorio Emanuele di Messina al posto di un un CdA regolarmente individuato ben 11 mesi fa. Premesso che, non posso che plaudire al grande lavoro che sta facendo il commissario straordinario, mi viene da pensare se questo eccessivo ritardo nella ratifica di una nomina prevista da un regolamento legislativo possa dipendere o dalla incapacità di gestire l’atto amministrativo di ratifica o dalla volontà politica di non farlo».

Lo dice il sindaco di Messina, Federico Basile. «Mi hanno sempre spiegato che a pensar male si fa peccato ma a volte ci si azzecca, e non comprendo davvero come un governo regionale che si assume il compito e la responsabilità di amministrare l’intera Regione possa impiegare 11 mesi per ratificare nomine di competenza di Comune e Città Metropolitana per il suo Ente Teatro che ancora una volta è soggetto ad un vero commissariamento. Delle due, l’una: o incapacità o la politica», conclude Basile.