Messina, dissequestrato il Parco Aldo Moro. A breve la riapertura

“Il dissequestro deciso oggi dalla procura, che si è pronunciata sulla vicenda dopo ogni possibile accertamento tecnico ambientale eseguito dal Comune di Messina, e da Ingv, per la rispettive aree di competenza, confermano come il parco Aldo Moro sia sicuro”, a dirlo il sindaco Federico Basile. “In questi casi, la prudenza è fondamentale. Ringraziamo la procura di Messina per averci guidato e permesso di accertare che il parco può essere oggi restituito alla città. Stiamo predisponendo tutti gli interventi necessari per la pubblica fruizione”, conclude Basile.