Messina, aree di interscambio in volata: lavori anche sul viale Giostra

Saranno completati entro il primo semestre del 2025 i 14 e non più 15 parcheggi d’interscambio che il Comune sta realizzando ai quattro angoli della città per aumentare gli spazi di sosta che, è il caso di dire, non bastano mai.

Sono undici quelli già completati o i cui lavori sono in corso di avanzata realizzazione. Altri tre, invece, sono prossimi all’avvio del cantiere. Nei prossimi giorni vedremo tecnici e maestranze all’opera in uno dei principali assi cittadini, il viale Giostra. Verrà realizzato un parcheggio sullo stile di quello di viale Europa, nel tratto compreso fra l’incrocio con via Garibaldi e viale Regina Elena. Non a caso prenderà il nome di “Giostra – Sant’Orsola”.

L’area impegnata dal progetto è di circa 18.000 mq e sono previsti complessivamente 234 stalli per autovetture, 8 per utenti con ridotte capacità di deambulazione, 18 stalli per veicoli alimentati con energia elettrica, 7 stalli per motocicli e 14 stalli per biciclette. Totale 281 posti che daranno un po’ di ordine alla sosta in tutta la zona. L’area nella quale si prevede la sosta che poi, al contrario di quanto avviene ora, diverrà a pagamento è quella centrale, interna al perimetro delineato dagli spartitraffico e dai previsti varchi di accesso. Il traffico verrà dirottato nello spazio oggi occupato dai controviali, con una revisione anche della pubblica illuminazione. Il numero delle corsie destinate al traffico (sei), rimarrà identico ma non ci sarebbe più la sosta nei controviali. «Non abbiamo avviato i lavori nei mesi scorsi come avremmo potuto fare – spiega l’assessore Salvatore Mondello – perché un doppio cantiere, con quello dell’ex Gazometro, avrebbe potuto mettere in difficoltà l’intera area. Adesso si può partire». Come tutti gli altri sarà automatizzato, con barre d’ingresso e pagamento alla cassa elettronica.