Istituti Comprensivi a Messina, ecco per chi suona la campanella

È il momento del “Carpe diem”, il “cogli l’attimo” prima della ripresa scolastica, poiché di fatto sarà l'ultimo fine settimana senza compiti e di svago anche per i piccoli scolari. Dopo le lunghe vacanze estive, l'ora del rientro è vicina per le alunne e gli alunni delle scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado. Saranno in tanti ad anticipare il suono della prima campanella.

Da lunedì si spalancheranno le porte dell'Istituto comprensivo Mazzini-Gallo per le matricole delle prime classi. Dal 10 settembre toccherà a tutti gli altri occupare i banchi. Nei primi quindici giorni sarà in vigore l'orario dimezzato Per tutte le sezioni della scuola dell'infanzia l'orario sarà così articolato: giorno 9 si farà l'appello per i piccoli di anni tre (orario 9-11), dal 10 al 13 per tutti gli alunni (orario 9-12), dal 16 al 27 tutti gli alunni (8.30-12. 30), da lunedì 30 settembre orario completo (8-13); scuola primaria: giorno 9 le prime classi (9-12), dal 10 al 20 settembre tutte le classi (8.30-12.30), dal 23 al 27 settembre tutte le classi ( 8-13), dal 30 settembre orario completo, secondaria di primo grado: il 9 prime classi (8.15-11.15), dal 10 al 20 settembre tutte le classi (8-13), dal 23 settembre orario completo.

Lunedì prossimo, la sveglia squillerà presto pure per gli iscritti dell'Istituto Cannizzaro-Galatti ma solo quelli delle prime classi. A seguire il 10 e 11 settembre tutte le altre classi di primaria e media e il 12 settembre zainetti in spalla anche per i piccini dell'infanzia.

Partenza anticipata di tre giorni anche per le alunne e gli alunni dell'Istituto Boer-Verona Trento: si inizia il 9 con tutte le sezioni dell'Infanzia e l'accoglienza delle classi prime della scuola Primaria e Secondaria di primo grado. Da martedì 10 e fino al 13 settembre, si prosegue con le seconde, terze, quarte e quinte classi di primaria e le seconde e terze medie.

Potranno godersi ancora qualche giorno di vacanza invece gli scolari dell'Istituto comprensivo 15 Elio Vittorini, dove le attività didattiche cominceranno il 12 settembre osservando la data ufficiale per l'avvio dell'anno scolastico in Sicilia, con l'accoglienza dei nuovi iscritti delle sezioni di Infanzia e delle prime classi dei gradi scolastici successivi.

Dal 13 settembre rientro di massa con tutte le sezioni infantili e le classi al completo di primaria e media, idem al Comprensivo 2 Salvo D'Acquisto che comprende i plessi Unrra, Granata, Mili S.Marco, Polimeni-Zumbo e Zafferia. Nella scuola dell'infanzia giovedì 12 e venerdì 13 rientreranno i bambini di 5 e 4 anni e dal 16 settembre anche i più piccoli di tre anni. Alla primaria la campanella del rientro suonerà inizialmente per le “new entry” del primo anno, nella seconda giornata del 13 per le seconde e terze classi e il 16 per tutti. Vale lo stesso per le classi di secondaria inferiore con rientri scaglionati il 12 settembre al campo sportivo per accoglienza delle prime classi, il 13 la convocazione delle classi prime e seconde e dal 16 anche le terze.

L'attività didattica riprenderà , giovedi prossimo, anche all'Istituto comprensivo Catalfamo ma esclusivamente per le prime classi. Dal 13 toccherà a tutti gli altri. Non è ancora ufficiale ma il plesso di villaggio Cep-Santa Lucia, quest'anno, dovrebbe ospitare la cerimonia di apertura del nuovo anno scolastico alla presenza delle massime autorità cittadine, tra le quali, la prefetta Cosima Di Stani, il sindaco Federico Basile e l’assessore alla Scuola Pietro Currò.