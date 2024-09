Bisarca in fiamme sulla Messina-Palermo, tra Patti e Brolo doppio senso di circolazione

Un mezzo pesante adibito al trasporto di automobili (cinque quelle trasportate) ha preso fuoco nella galleria Calavà della Messina Palermo mentre percorreva il tratto tra Patti e Brolo. I vigili del Fuoco sono giunti sul posto tempestivamente e si è resa necessaria la chiusura della carreggiata in direzione Palermo per permettere le operazioni di spegnimento. I mezzi provenienti da Messina sono quindi stati fatti uscire a Patti e proseguire sulla SS113. A Brolo, invece, l'uscita dei mezzi provenienti dalla direzione opposta. La galleria dovrà rimanere chiusa per diverso tempo per il ripristino e la messa in sicurezza. Solo in tarda serata è stata rimossa l’uscita obbligatoria a Patti, direzione Palermo, e istituito il doppio senso di circolazione sulla carreggiata lato monte nella tratta Patti / Brolo, dal km 70+800 al km 75+300.