Milazzo capitale della biodiversità, primato italiano per la quarta volta

Milazzo capitale italiana della biodiversità per il quarto anno consecutivo! La città del Capo trionfa anche nell’edizione 2024 della “City Nature Challenge” evento mondiale dedicato alla biodiversità che si svolge annualmente nell’ultimo weekend di aprile.

Milazzo è per il quarto anno consecutivo al 1° posto in Italia per numero di osservazioni di flora e fauna e per numero di specie individuate, mentre mantiene il 3° posto per osservazioni e specie in Europa. Molto buono anche il piazzamento a livello globale, che vede Milazzo al 25° posto tra oltre 600 città partecipanti per numero di osservazioni dell’habitat naturale e addirittura 23esima al mondo per numero di specie censite.

Durante il weekend - tra il 26 e il 29 aprile - sul territorio cittadino sono state effettuate oltre 20.000 osservazioni e documentate ben 2.616 specie. I 224 cittadini partecipanti all’iniziativa, utilizzando la piattaforma iNaturalist, sono stati attivi soprattutto sul promontorio e nei luoghi dell’Area marina protetta per “raccontare” attraverso reportage fotografici, lo straordinario habitat naturale di questo angolo di Sicilia.

In particolare, due partecipanti, Adele Schittone e Santi Scibilia hanno raggiunto un risultato incredibile, classificandosi 1° e 2° in Europa per numero di specie osservate.