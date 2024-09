Messina, il primo giorno di scuola allo Jaci. Vacanze finite per gli studenti

Nessun "effetto sorpresa" per l'avvio del nuovo anno scolastico e l’ipotesi di una deroga alla data del 12 settembre che invece sarà rispettata e addirittura anticipata di alcuni giorni. Con la pubblicazione on-line delle circolari in corso di diffusione da parte di vari istituti, per gli studenti, tramonta definitivamente la speranza di ritornare in classe a ottobre.

Un’ipotesi proposta, nelle settimane scorse, con una richiesta avanzata al Miur da un gruppo di docenti e sindacati che avevano sollevato la questione dell’emergenza caldo e delle classi pollaio esposte a temperature che alle nostre latitudini, alla vigilia della ripresa scolastica, continuano ancora a superare la media stagionale.

All’opposto la tendenza comune, almeno per quanto riguarda gli istituti di grado superiore, sarà quella di anticipare, in media di 2 - 3 giorni, la data del rientro in classe . Pertanto già da oggi, l’estate si può considerare ufficialmente conclusa, per gli studenti del nuovo corso quadriennale dell’Istituto tecnico Jaci.

Anche quest'anno sarà il plesso di via Cesare Battisti il primo ad aprire i cancelli agli studenti, anche se solo per gli iscritti della seconda classe . Domani invece sarà il turno della prima classe sempre del corso quadriennale che avendo un monte ore più alto deve necessariamente iniziare prima, mentre dal 12 settembre l’ora del rientro scatterà per tutti gli altri del corso diurno quinquennale e serale.

Ritornano cosi a popolarsi gli istituti scolastici della città. In realtà i cancelli sono stati aperti già da alcuni giorni con il rientro del personale Ata, di docenti e collaboratori convocati dai dirigenti scolastici. In linea di massima il rientro sarà anticipato da quasi tutti gli istituti superiori. Questo il calendario: lunedì 9 settembre a tornare in aula saranno le alunne e gli alunni dell’istituto Bisazza e dei licei Archimede e La Farina- Basile; mercoledì 11 settembre la campanella suonerà al liceo classico Maurolico, all’istituto Ainis, al Minutoli Quasimodo e Cuppari e all’istituto professionale Antonello ma solo per gli studenti del primo anno.