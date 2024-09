Aperto il parcheggio del Palacultura a Messina: 40 posti auto gestiti da Atm

Aperto il parcheggio del Palacultura, la cui gestione è stata affidata dall’Amministrazione comunale ad Atm Spa. L’area parking, che ha 40 posti auto, è disposizione della città dopo i lavori di ristrutturazione e adeguamento dei locali precedentemente utilizzati come garage e scantinato. Al primo livello dieci i posti riservati agli abbonati e ai portatori di handicap. Altri 30 al piano inferiore sono invece per uso quotidiano e disponibili per tutti. Il pagamento avviene come per la Ztl in anticipo attraverso un parcometro.