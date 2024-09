Rassegna stampa 04-09-2024 edizione Messina

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizione Messina-Sicilia, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

MESSINA

- Acqua, il lento ritorno alla normalità a Messina: conclusi in anticipo i lavori a Santa Margherita

- Tutto pronto per la Biennale dello Stretto: grande evento di Architettura, Arte, Cultura che si terrà tra Messina e la Calabria

- Un “Ponte di luce” tra Villa e Messina: grande installazione artistica per la Biennale dello Stretto

- I-Hub, a Messina una sfida internazionale: nascerà un polo tecnologico e non solo

- Meno avvocati in Sicilia, ma a Messina si registra il boom di iscrizioni all’Ordine (+16,4%)

- Il Ponte sullo Stretto e il via libera all’Alta velocità ferroviaria Salerno-Reggio Calabria

In provincia

- Milazzo, gestione dei terminal: c'è il rischio di non trovare un'alternativa per garantire il servizio

- Santa Teresa di Riva, guardia medica lontana dal territorio: altri disagi per residenti e vacanzieri