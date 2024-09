Messina, stop idrico programmato: ripresa dell'erogazione domani nella città e nei villaggi

E’ prevista per domani giovedì 5 settembre la normalizzazione della distribuzione idrica attraverso la rete, in tutta la città e i villaggi, sospendendo al momento la distinzione in zone A e B nel centro città resasi necessaria per regolamentare l’erogazione emergenziale al fine di garantire un afflusso di maggiore potenza verso le utenze più disagiate.

In attesa che i serbatoi possano riempirsi ‘a regime’ per consentire l’attesa normale distribuzione idrica, proseguono l’assistenza alla popolazione e l’approvvigionamento idrico sostitutivo, con autobotti e mezzi di protezione civile, garantito dalla struttura di coordinamento del Comune di Messina, il Centro Operativo Comunale (C.O.C.), che è raggiungibile al numero unico 090-22866.

Sono 14 i mezzi che stanno prestando assistenza in tutte le zone in cui si riscontrano criticità.

Nella sola giornata di oggi, al COC sono pervenute sinora 145 richieste di rifornimento mediante autobotti e moduli, in gran parte dalle zone di Viale Regina Elena, via Quod Quaeris, Torrente Trapani, Via S. Jachiddu, Viale Giostra, CEP e villaggi di Torre Faro, Mortelle e Ganzirri.