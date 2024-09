Lavori alla condotta Fiumefreddo: un fiume di fango invade Mazzeo e l’Amam si scusa

Acqua e fango hanno raggiunto anche la spiaggia e il mare, creando disagi agli stabilimenti balneari, con una portata tale che nello specchio acqueo taorminese si è formata una macchia di colore marrone anche in corrispondenza del torrente Sirina. I cittadini di Mazzeo hanno protestato contro l’improvvisa cascata fangosa che ha invaso l’abitato e hanno chiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco, mentre alcuni residenti hanno cercato di liberare grate e tombini per far defluire la melma che giungeva copiosa. Le squadre di Amam si sono recate sul posto per verificare e ripristinare lo stato dei luoghi e in merito a quanto accaduto la presidente di Amam, Loredana Bonasera, ha inviato una nota al direttore generale, chiedendo di fare chiarezza sull’episodio, e ha richiesto con urgenza una relazione dettagliata sull’accaduto per individuare le cause, scusandosi con la comunità locale per i disagi causati, in attesa di ricevere le spiegazioni tempestive su quanto accaduto.