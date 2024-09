Sangue e farmaci alle isole Eolie con i droni: via libera dell’Enac

Dal 23 al 29 settembre saranno effettuati i test di messa a punto di una rotta commerciale per il trasporto in emergenza, con droni, di sangue, farmaci ed organi da Marina di Patti a Lipari, passando per Vulcano: negli stessi giorni, si terranno incontri con le istituzioni locali e i sindaci per la sensibilizzazione e l’avvio effettivo del servizio. Lo annuncia “ABzero2” la start-up che ha ideato la Smart Capsule, un sistema autonomo e multimodale per la consegna di sangue, emocomponenti, organi e medicinali che abilita il personale medico all’utilizzo di droni in maniera semplice e immediata nel rispetto delle normative, garantendo la qualità del bene trasportato e una consegna automatica e in totale sicurezza.

La “smart capsula“, montata sul drone, all’interno della quale saranno deposti i farmaci e le sacche di sangue, è dotata di intelligenza artificiale e provvista di speciali sensori per il mantenimento della temperatura, del ph, dell’umidità e dell’emolisi del sangue. Attraverso un’applicazione dedicata è possibile attivare un volo completamente autonomo, ovvero far viaggiare il drone a una distanza che consente al pilota remoto di non rimanere in contatto visivo diretto e costante con il mezzo, pilotando in totale sicurezza e seguendo una traiettoria prefissata e pre autorizzata.

Il sistema può resistere a forti venti anche di 60 chilometri orari e alla pioggia; il drone, con la capsula, può atterrare in un’area molto ridotta: 2 metri per 2. Lo stesso sistema è estendibile alla consegna del cibo e dei beni di prima necessità. L’Enac (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) ha autorizzato tale rotta di volo: un importante traguardo, visto che, per la prima volta, è stata concessa tale autorizzazione. L’utilizzo dei droni può ridurre i tempi di consegna, ma anche garantire supporto per le strutture sanitarie delle isole.