Piemonte-Neurolesi, il direttore sanitario è Massimo Bruno: completate le nomine nella Sanità messinese

Si chiude con la sorpresa dell’ultima ora, la partita delle nomine nelle strutture sanitarie messinesi. Mancava soltanto una casella, quella dell’Irccs Piemonte-Centro Neurolesi Bonino Pulejo, per poter dire completo il quadro. E la casella è stata riempita ieri con la nomina dei nuovi direttori sanitario e amministrativo. Se nel secondo caso, si è trattato di una conferma già prevista – resta direttrice amministrativa la dottoressa Maria Felicita Crupi –, per quanto riguarda la nomina del direttore sanitario c’è stato un cambio in corso d’opera. L’uomo scelto dal direttore generale Maurizio Lanza, d’intesa con l’assessora regionale alla Salute Volo, non è il dott. Giacomo Nicocia, come era stato ventilato nei giorni scorsi, ma il dott. Massimo Bruno, classe 1959, già funzionario della Azienda sanitaria provinciale di Messina e direttore per anni della Struttura complessa del Distretto sanitario di Barcellona Pozzo di Gotto.

Rispettati, dunque, i tempi dettati dal governatore siciliano Renato Schifani, il quale aveva invitato tutte le strutture sanitarie dell’Isola a completare le nomine dei direttori entro il 2 settembre. Nomine, va sottolineato, che non competono all’organo politico ma sono competenza esclusiva dei manager, nell’ambito dell’autonomia e delle prerogative assegnate loro dalla legge. «Il perfezionamento di tutte le procedure è un passaggio essenziale per la definizione degli assetti del sistema sanitario regionale e non sarebbero accettabili ulteriori indugi», aveva dichiarato Schifani.

Riepiloghiamo il quadro delle aziende messinesi. All'ospedale Papardo la direttrice generale Caterina Di Blasi ha scelto Vincenzo Manzi quale direttore amministrativo e Paolo Cardia direttore sanitario. All'Asp, con nomine firmate dal commissario Giuseppe Cuccì, la direzione amministrativa è stata affidata a Giancarlo Niutta, quella sanitaria a Giuseppe Trimarchi. Al Policlinico universitario il direttore generale Santonocito aveva già da tempo riconfermato Elvira Amata, nel ruolo di direttrice amministrativa e Giuseppe Murolo in quello di direttore sanitario. All’Irccs Neurolesi-Piemonte, infine, si insediano Massimo Bruno, direttore sanitario, e la riconfermata Maria Felicita Crupi, direttrice amministrativa.

Le tessere del mosaico sono state tutte incastrate, adesso i vertici delle aziende sanitarie messinesi potranno lavorare al meglio, per dare risposte all’utenza soprattutto (come si sta già facendo) sul fronte delle liste d’attesa, uno degli aspetti dirimenti sui quali, come ha ribadito Schifano, manager e direttori si giocano il posto.