Oggi Messina senz’acqua da Tremestieri a Mortelle per la riparazione della condotta dell’acquedotto di Fiumefreddo

L’inizio dei lavori è alle 7 ma l’acqua continuerà a scorrere nei rubinetti almeno fino alle 9 quando è previsto lo stop. Ancora una giornata di passione per i messinesi per un nuovo distacco dell’erogazione dell’acqua per consentire la riparazione di un tratto della condotta dell’acquedotto di Fiumefreddo. Nell’estate della peggiore crisi idrica degli ultimi anni, con la siccità che ha prosciugato serbatoi e rubinetti ma inondato la città di polemiche e malcontenti, si torna alla sospensione dell’erogazione dell’acqua per riparare la condotta. Oggi è previsto uno stop che coinvolge quasi tutta la città. Per la sesta volta, dopo i cinque distacchi dei mesi scorsi, i tecnici dell’Amam torneranno all’azione per riparare la condotta. Sono quattro i punti dove è necessario intervenire per rendere le tubazioni più efficienti e più in sicurezza dalle fragilità del terreno.

L’intervento più importante sarà a Santa Margherita, un’operazione necessaria per riparare una consistente perdita d’acqua. Una “falla” che sottrae circa 6-7 litri al secondo e che dopo la riparazione possono permettere di incrementare la portata d’acqua evitando inutili perdite. L’intervento di riparazione assume particolare importanza anche perché permette la messa in sicurezza di quel tratto di condotta che, in vista della stagione delle piogge, la mette al riparo dai danni provocati da smottamenti e frane. Sempre oggi sono previsti altri tre interventi su tratti della condotta dell’acquedotto a Calatabiano, Mazzeo e Torrerossa, in quest’ultima località è prevista la sostituzione dei trasformatori.

I lavori dunque cominceranno stamattina alle 7 mentre la sospensione del flusso dell’acqua sarà a partire dalle 9. Venendo meno l’apporto verso i serbatoi comunali, anche la distribuzione verrà sospesa e sarà ripristinata a partire dalle 48 ore successive alla conclusione degli interventi. Lo stop dell’erogazione dell’acqua interessa una vasta porzione del territorio cittadino. Le aree che saranno interessate vanno da Tremestieri a Mortelle, compresi i villaggi rivieraschi e collinari della zona centro – nord della città e i villaggi di Giampilieri e Zafferia.

Sostanzialmente è la stessa situazione dell’ultimo distacco idrico con l’aggiunta delle zone di Pistunina, Tremestieri e Giampilieri. Sono invece 14 i mezzi della protezione civile per andare incotro alle esigenze dei cittadini. La durata prevista dei lavori è di 12 ore, in teoria in serata, intorno alle 20, gli interventi dei tecnici di Amam si dovrebbero concludere ma prima che l’acqua scorra nei rubinetti bisognerà attendere almeno fino giovedì.