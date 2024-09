Crisi idrica nelle aziende zootecniche, a Barcellona nasce un nuovo hub per il bonus fieno

Il comune di Barcellona ha chiesto l'istituzione sul proprio territorio di un Centro di raccolta per la distribuzione del bonus fieno a sostegno delle aziende zootecniche di Barcellona e dei numerosi paesi dell'hinterland. In un momento di grave crisi idrica che sta mettendo in ginocchio il comparto agricolo e zootecnico siciliano, il comune di Barcellona di cui è sindaco Pinuccio Calabrò, si è mobilitato per offrire un concreto sostegno agli allevatori locali. L'amministrazione comunale, su iniziativa dell'assessore all'Agricoltura Salvatore Coppolino, ha infatti formalmente trasmesso al Dipartimento regionale dell'Agricoltura e al Commissario regionale per l'emergenza idrica in agricoltura e zootecnia, la disponibilità ad istituire un nuovo centro di raccolta per la distribuzione del bonus fieno nel territorio.

L'iniziativa nasce – come spiegano a Palazzo Longano – dall'esigenza di supportare le numerose aziende zootecniche che lottano nella zona tirrenica peloritana e nell'area nebroidea, entrambe duramente colpite dalla siccità senza precedenti che ha caratterizzato quest'anno. Per rendere più agevole l'accesso al fieno destinato agli allevatori beneficiari del bonus, è stata individuata come sede del centro di distribuzione il piazzale interno della corte del mattatoio comunale, prospiciente la via Sant'Andrea.

Si tratta dello stesso piazzale dove un tempo si svolgeva il grande mercato bovario. Agricoltura e Zootecnia sono stati per la città attività che hanno incrementato l'economia locale. Questa scelta logistica risponde alla necessità di collocare un centro di distribuzione più vicino rispetto all'attuale punto situato a Sant'Agata di Militello, che risulta difficile da raggiungere per molte delle aziende del comprensorio. Barcellona, infatti, rappresenta un nodo logistico strategico, in quanto punto di convergenza di vari comuni della fascia tirrenica e delle aree interne di transizione tra i monti Peloritani ei Nebrodi. Tale posizione rende la città il luogo ideale per servire dal punto di vista logistico in maniera più efficiente e tempestiva gli allevatori della zona.

La distribuzione del bonus fieno è una misura straordinaria adottata dalla Regione per far fronte all'emergenza, e si è rivelata un aiuto fondamentale per garantire la sopravvivenza del settore. Tuttavia, la difficoltà logistica di raggiungere i centri di distribuzione più lontani ha reso urgente la creazione di nuovi punti di raccolta.