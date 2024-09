Sant'Agata, sorpreso con una busta di 300 euro in monetine e due pc: arrestato

Nei giorni scorsi, i carabinieri di Sant’Agata di Militello hanno arrestato - in flagranza di reato – un 37enne originario della provincia di Palermo, già noto alle forze dell’Ordine, presunto responsabile del reato di furto aggravato.

Durante un servizio di controllo del territorio, i militari dell’Arma lo hanno sorpreso nella stazione ferroviaria di Sant’Agata di Militello, in possesso di 2 computer portatili e di 300 euro in monete. Dopo rapide verifiche, è stato accertato che i computer erano stati presi poco prima a Torrenova, all’interno dell’Istituto Comprensivo Statale di via Caputo, mentre le monete erano l'incasso l’incasso delle giostre per bambini presenti all’interno di un lido sul locale lungomare dello stesso centro.