Rassegna stampa 02-09-2024 edizione Messina

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizione Messina-Sicilia, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

MESSINA

- Messina, il “piano acqua” alla prova del nove. Domani il distacco programmato per i lavori a Santa Margherita

- Messina stavolta si parte: al via i lavori del nuovo polo giudiziario in due palazzi storici

In provincia

- Taormina, i Vigili da Corpo a Servizio: i sindacati non fanno sconti a De Luca

- Patti, avanzano i lavori per lo stadio: il nuovo manto erboso è già realtà