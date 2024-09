Patti, avanzano i lavori per lo stadio: il nuovo manto erboso è già realtà

Nel solco dell’impegno promesso agli atleti e agli appassionati di sport, da Palazzo dell’Aquila si procede spediti per riportare lo stadio comunale al suo antico splendore. Le risorse destinate all’impianto Gepy Faranda sono già state investite nel rifacimento integrale del manto erboso del rettangolo di gioco e del sottofondo, con l’installazione di un nuovo manto in erba sintetica in linea con le indicazioni previste dalla normativa.

In capitolato anche la ristrutturazione e l’adeguamento dei bagni e delle docce per i disabili, compreso l’integrale rifacimento di tutte le opere di rifiniture edili e degli impianti. Si tratta dei lavori affidati nell’agosto 2023 e realizzati mediante la concessione del mutuo da parte dell’Istituto per il Credito sportivo. In corso d’opera, tramite una perizia di variante relativa al primo stralcio degli interventi di rigenerazione e completamento della struttura sportiva di contrada Case Nuove Russo, la spesa ha subìto un aumento di 103.661,09 euro, passando dagli originari 519.233,96 euro a 622.895,06 euro, corrispondente al 19,96% dell’importo del contratto originario. Somme aggiuntive attinte dagli importi allocati alla voce “imprevisti”, a cui è stata aggiunta una parte dell’importo accantonato attraverso il ribasso d’asta. Ora, mediante una seconda perizia di variante, l’Ente locale ritenta la stessa manovra nell’intento di ottimizzare le risorse disponibili: «Per esigenze di natura prettamente economica, dal progetto era stata estromessa la realizzazione della pista di atletica che cinge il rettangolo di gioco – spiega l’ing. Tindaro Pino Scaffidi, responsabile dei Servizi tecnici del Comune di Patti – L’obiettivo attuale è di realizzarne almeno una parte usufruendo del residuo d’asta, pur consapevoli che non sarà sufficiente a completare l’opera che, però, potremo già predisporre con la posa dell’asfalto da rifare ex novo».