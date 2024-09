Acqua, lavori sulla condotta dell’acquedotto Fiumefreddo: domani mancherà l'acqua a Messina. Ecco le aree interessate

Intanto, per mitigare i disagi dei cittadini che abitano nelle zone A e B, già soggette al piano di distribuzione alternata, si sta procedendo all’erogazione idrica in entrambe le aree e la stessa cosa avverrà al completamento dei lavori.

Per consentire i lavori sulla principale tubazione adduttrice, che inizieranno alle ore 7:00, sarà necessario sospendere il flusso idrico a partire dalle ore 09:00 di domattina, e dunque, venendo meno l’apporto verso i serbatoi comunali, anche la distribuzione verrà sospesa e sarà ripristinata a partire dalle 48 ore successive alla conclusione degli interventi, secondo gli aggiornamenti che seguiranno.

Domani, martedì 3 settembre, AMAM SpA effettuerà 4 interventi sulla condotta dell’acquedotto Fiumefreddo per riparare, prioritariamente, la perdita individuata nell’area di Santa Margherita, nella zona sud cittadina.

Il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) rimane attivo per garantire costantemente un’assistenza rapida e coordinata ai cittadini, al numero unico 090-22866 e restano accessibili anche le n°4 postazioni fisse di approvvigionamento idrico che AMAM e Comune di Messina hanno predisposto a supporto dei cittadini.

PUNTO 1: Via G. Savonarola incrocio Via Onofrio Gabriele, Piazza Castronovo

PUNTO 2: Sede AMAM spa, Viale Giostra-Ritiro

PUNTO 3: Viale Europa, pressi Ospedale Piemonte

PUNTO 4: Via Principe Umberto, pressi Serbatoio – Torre Vittoria