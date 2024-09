Taormina, il nuovo pozzo di contrada Sifone realizzato vicino a uno già esistente

Se fosse un romanzo di Camilleri potrebbe intitolarsi “il mistero di contrada Sifone”. O dei due pozzi. Sì, perché oltre quello “benedetto” lunedì scorso dal sindaco Cateno De Luca, nella contrada di Castelmola dove si ritiene vi sia abbondanza d’acqua c’era già un pozzo.

A mettere la pulce nell’orecchio al primo cittadino di Taormina è stato già lunedì l’avv. Danilo La Monaca, che sul suo profilo social ha parlato di pagliacciata del nuovo pozzo già esistente. E, arrivato al Municipio, De Luca il dubbio lo ha avuto e così ha chiesto delucidazioni.

«Mi sono informato e mi è stato detto che in contrada Sifone esiste già un pozzo a distanza di 5-6 metri, quindi la falda è la stessa - ha detto il sindaco nel comizio in piazza giovedì sera - ma non risulta dagli atti ufficiali, non troviamo le autorizzazioni per realizzarlo. Se qualcuno viene ora e chiude il pozzo Sifone i taorminesi sanno con chi se la devono prendere - ha aggiunto il sindaco, non si comprende temendo cosa se le procedure per eseguire la nuova trivellazione sono state seguite correttamente - forse La Monaca pensa di intimorirmi sul fatto che ho scoperto adesso di questo pozzo, che potrebbe essere abusivo. E se fosse stata immessa l’acqua nell’acquedotto, come pare, senza le analisi?».

Dal palco sono state mostrate una determina del 3 settembre 2013, firmata dall’allora commissario liquidatore di Asm Cesare Tajana, con la quale veniva conferito l’incarico ad un geologo per l’assistenza ad un sondaggio esplorativo per la ricerca di nuove risorse idriche in corrispondenza della sorgente di contrada Sifone e una fattura per la realizzazione del pozzo per un importo di 27.225 euro, datata 3 settembre 2013 e pagata il 6 settembre, emessa dalla stessa ditta che ha effettuato la trivellazione nei giorni scorsi, citata dal sindaco Cateno De Luca e dal presidente Asm Giuseppe Campagna nella diretta di lunedì scorso come affidataria, il 5 agosto, dei lavori del saggio geognostico, per il quale al momento non risultano pubblicate determine di affidamento degli interventi.