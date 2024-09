Messina Social City: il 2 settembre l’avvio degli asili nido

Da domani, lunedì 2 settembre, prenderanno il via gli asili nido della Messina Social City, con nuove iniziative per supportare le famiglie e favorire lo sviluppo dei più piccoli. L'Azienda speciale investe con decisione nel settore del welfare, ampliando e migliorando l'offerta educativa per la fascia di età 0-3 anni. Questo impegno si traduce in un rafforzamento della rete dei servizi esistenti e nell'apertura di nuovi servizi integrativi, pensati per rispondere alle esigenze di aree del territorio che, fino ad oggi, erano prive di strutture dedicate all'infanzia.

“La nostra priorità è stata quella di incrementare significativamente il numero di posti disponibili, offrendo così maggiori opportunità alle famiglie della città,” afferma la presidente Valeria Asquini. “L’azienda speciale ha sempre investito negli asili, consapevole dell’importanza che rivestono nello sviluppo dei bambini nella prima infanzia e del ruolo cruciale che svolgono nel favorire la conciliazione tra vita familiare e lavorativa per i genitori.”