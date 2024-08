Tragedia sfiorata a Roccalumera, auto tampona scooter che finisce sotto un tir

Si è sfiorata la tragedia ieri mattina sul lungomare di Roccalumera, a causa di un incidente stradale che, per la dinamica con il quale si è verificato, avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi.

Una donna, infatti, ha rischiato di essere travolta da un mezzo pesante, ma solo per un attimo l’impatto è stato evitato.

Erano circa le 8.30 quando una giovane roccalumerese, in sella ad un scooter Piaggio Zip 50, si stava per immettere sul lungomare Cristoforo Colombo dalla via Passalbano, traversa che collega con il corso Umberto I la Statale 114: la conducente era ai margini della corsia lato monte, pronta ad effettuare la manovra quando, alle sue spalle, è sopraggiunta una Fiat “Panda” che, anziché arrestare la marcia l’ha tamponata in pieno, facendola cadere a terra e scaraventandola alcuni metri più avanti con il ciclomotore, quasi sulla linea di mezzeria.

Proprio in quel momento transitava sul lungomare, in direzione Catania, un camion per la raccolta dei rifiuti della ditta "Lts Ambiente”, che si occupa dei servizi ambientali in paese, e nonostante l'autista abbia cercato di evitare l'impatto, sterzando verso sinistra, non ha fatto in tempo a deviare all’ultimo istante ed è stato colpito dallo scooter nella parte anteriore destra.

Nell’incidente è rimasta quindi ferita la giovane donna di Roccalumera che si trovava alla guida del mezzo a due ruote, riportando fortunatamente traumi non gravi.