Lavori sulla A18 Messina-Catania, nel tratto della "nuova" galleria di Letojanni da lunedì si viaggerà su una sola corsia

Il Cas comunica che, dalle ore 6 del 2 settembre e sino alle 20 di giorno 27, per l’esecuzione di lavori di messa in sicurezza del tratto autostradale in corrispondenza della galleria Letojanni (riaperto da qualche settimana a 9 anni dalla frana e subito "protagonista" di un allagamento), è stata disposta la parzializzazione della carreggiata mediante chiusura alternata della corsia di emergenza, marcia o sorpasso, secondo esigenze, dell’autostrada A/18 ME – CT, nel tratto compreso tra il km 32+000 e il km 34+000 in entrambe le direzioni, sia in orario diurno che notturno.

Sui medesimi tratti autostradali è istituito il limite massimo di velocità di 60 km/h ed il divieto di sorpasso. Si raccomanda prudenza nell'utilizzo della tratta autostradale.