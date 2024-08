Il giovane liparoto Vittorio Pavone non se ne lascia scappare uno! Paparazzato Alberto Angela

Il giovane liparoto Vittorio Pavone, ribattezzato ormai l'acchiappa-vip eoliano, ha "paparazzato" a Lipari Alberto Angela. Il sessantaduenne paleontologo, divulgatore scientifico, conduttore televisivo, giornalista e scrittore ha visitato nei giorni scorsi il museo "Bernabò Brea" di Lipari: "Un onore per me conoscerlo - ha detto Vittorio Pavone - Una persona che ho sempre stimato tantissimo. L'ho disturbato in occasione delle sue vacanze eoliane e gli ho chiesto se potevamo farci una fotografia assieme. Una persona di grande spessore. Un orgoglio italiano".