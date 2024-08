Autonomia differenziata e ponte sullo Stretto, Antonio Saitta risponde alla Lega: "Nessun conflitto tra impegno istituzionale e attività professionale"

Il professor Antonio Saitta, costituzionalista e pro rettore dell'Università di Messina, con una lettera aperta indirizzata alla rettrice dell'ateneo, Giovanna Spatari, replica alle critiche avanzate dalla Lega riguardo al suo coinvolgimento nel ricorso alla Consulta contro la legge sull'Autonomia differenziata e al suo impegno professionale volto a tutelare i cittadini che rischiano l'esproprio delle proprie abitazioni per la costruzione del ponte sullo Stretto di Messina.

"Magnifica Rettrice, carissima Giovanna, - scrive Saitta - come Ti è noto, con una nota non sottoscritta, diffusa ieri dalla 'Lega per Salvini premier della Sicilia' e ripresa oggi con grande evidenza dagli organi di informazione locali, viene posta in dubbio l’opportunità della mia permanenza nel ruolo di Pro-rettore con delega all’organizzazione amministrativa del nostro Ateneo in ragione delle iniziative professionali da me patrocinate in difesa della Regione Sardegna, impugnando dinanzi alla Corte costituzionale la Legge n. 86 del 2024 sulla c.d. “Autonomia differenziata” e in difesa dei cittadini soggetti ad espropriazione delle loro abitazioni per la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina. A tali ragioni se ne aggiungerebbero altre determinate dal mio noto e risalente impegno politico e da non meglio definite ipotesi di conflitto di interessi professionali e che, a giudizio degli autori della nota, nuocerebbero alla 'rigorosa terzietà che dovrebbe appartenere all’istituzione'.