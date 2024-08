Taormina, auto e furgoni nel centro storico: contro gli abusi arriva il “Daspo”

Parafrasando il motto del sindaco sulla marcia in più, adesso a Taormina il Codice della strada ha una… norma in più.

Il Comune ha infatti istituito una sorta di “Daspo stradale” per i mezzi, in particolare quelli commerciali, che non rispettano le disposizioni sul transito nel centro storico.

Il vicecomandante della Polizia locale, Giuseppe Cacopardo, ha firmato ieri un’ordinanza in materia di viabilità sul corso Umberto I e in corrispondenza dei varchi di accesso, confermando i precedenti provvedimenti del giugno 2023 (che prevedono l’accesso per i veicoli adibiti al carico e scarico merci dalle 5 alle 9 di tutti i giorni) ma aggiungendo novità in caso di violazioni reiterate.

Il mancato rispetto delle ordinanze per più di due volte, con la medesima violazione accertata con formale contestazione, comporterà adesso automaticamente l’interdizione al transito per 7 giorni, mentre nel caso di terza e successive violazioni il “Daspo” scatterà per 30 giorni. Sanzioni accessorie non previste dal legislatore e che, eventualmente, sarebbero di competenza esclusiva del prefetto, visto che si tratta di provvedimenti di sospensione della circolazione. Pur se colpiti dal “Daspo stradale”, si potrà comunque ottenere la… “grazia”: l’ordinanza, infatti, prevede che «al fine di garantire l’esercizio delle libertà di circolazione e di iniziativa economica, l’accesso, nell’orario consentito, potrà comunque essere garantito, previa formale autorizzazione proveniente da personale comunale ad hoc preposto, il quale si occuperà di effettuare la puntuale vigilanza per l’intera durata dell’accesso, a tutela dell’incolumità pubblica».